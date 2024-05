Calcio a 5 Herta Vernello ri-vince la Gazzetta League

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Ancora e sempre. La squadra allenata da mister Mariotti ha dominato la fase pratese della "Football", il campionato diamatoriale ideato e organizzato dalla Rosea in collaborazione con ACSI. Un torneo che è una specie di serie A dela 5 amatoriale e che copre da qualche anno tutta la penisola, dal Nord al Sud. L’ha ottenuto la vittoria finale, sui campetti dello Sporting di Mezzana, al termine di una stagione trionfale, conclusa al primo posto nella prima fase. Nei play off, inoltre, capitan Meoni e compagni sono riusciti prima a battere in semifinale i Prosques,ndo l’andata per 5-2 e il ritorno per 6-5, e poi ad aggiudicarsi anche la finalissima contro l’agguerrita Vecchia Guardia, battuta nel match decisivo con 6-2. In virtù di questi risultati, saranno ancora una volta i ragazzi del presidente Castiglioni a rappresentare la nostra provincia alle finali nazionali nel prossimo weekend allo stadio "Via del Mare" di Lecce.