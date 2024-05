Cagne - possiamo farlo Così Hamas ha brutalizzato 5 soldatesse israeliane | Video choc

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Le famiglie di cinqueche sarebbero ancora nelle mani dihanno diffuso ildel rapimento delle militari, il 7 ottobre scorso, da parte dei terroristi e poi nelle prime ore della prigionia a Gaza. Liri Albag, Karina Ariev, Agam Berger, Daniella Gilboa e Naama Levy sono state prelevate nella base dell'Idf di Nahal Oz, nel sud dello Stato ebraico. Nella clip, tratta da bodycam degli uomini del movimento estremista palestinese, le ragazze insanguinate e ferite sono nelle mani dei terroristi. Uno di loro minaccia di ucciderle, chiamandole "". Un altro miliziano dice a una ragazza: "Ecco le sioniste che possono rimanere incinte, sei bella". "Sono scioccato dalche documenta il rapimento delle nostre care. Continueremo a fare di tutto per riportarle a casa", ha commentato il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu. "La brutalità dei terroristi dinon fa che rafforzare la mia determinazione a lottare con tutte le forze fino alla loro eliminazione per garantire che ciò che abbiamo visto stasera non si ripeta mai più", ha aggiunto Netanyahu, secondo quanto riporta il sito di Canale 12.