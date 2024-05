Cagliari - maneggia il fucile del padre e parte un colpo | muore a 17 anni

(Di mercoledì 22 maggio 2024) (Adnkronos) – Tragedia a Villasalto, un centro del Sud Sardegna, dove un 17enne ha perso la vitando le armi del. Da quanto emerge il giovane avrebbe preso in mano une sarebbe partito unche si è rivelato fatale. Per ricostruire la vicenda sono intervenuti i carabinieri della Stazione di San L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

Villasalto (Sardegna), 14enne prende il fucile del padre, spara e rimane ucciso - Villasalto (Sardegna), 14enne prende il fucile del padre, spara e rimane ucciso - Tragedia nel Sud della Sardegna, per la precisione a Villasalto, dove un ragazzino ha perso la vita dopo essersi sparato col fucile del padre. Le indagini degli inquirenti sono in corso, percui non si ... ilgiornale

Maneggia il fucile del padre in casa e parte un colpo accidentale: morto un 14enne nel Sud della Sardegna - Maneggia il fucile del padre in casa e parte un colpo accidentale: morto un 14enne nel Sud della Sardegna - Tragedia nella provincia del Sud Sardegna. Un ragazzino di 14 anni è morto dopo essere stato raggiunto da un colpo di fucile mentre stava maneggiando una delle armi del padre in casa. I soccorritori ... ilfattoquotidiano

Maneggia il fucile del padre e parte un colpo: 17enne morto nella sua casa di Villasalto - Maneggia il fucile del padre e parte un colpo: 17enne morto nella sua casa di Villasalto - Un ragazzino di 17 anni è morto a causa di un colpo di fucile partito per sbaglio dall’arma del padre. L’adolescente è deceduto nella sua casa di Villasalto. Sul posto sono intervenuti 118 e ... fanpage