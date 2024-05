Cagliari | con l’addio di Claudio Ranieri finisce un’era Chi sarà il prossimo allenatore rossoblù?

(Di mercoledì 22 maggio 2024) `Risorgeremo, l`ha detto` e così fu per l`ennesimo miracolo calcistico a tinte. Ilsi salva con una giornata.

Cagliari, 21 maggio 2024 – Claudio Ranieri dà l’addio al Cagliari. Il tecnico romano, poche ore dopo aver ottenuto la salvezza con il Cagliari, ha deciso d’interrompere il rapporto che lo legava al club sardo: ““Il mio viaggio è iniziato nel 1988, abbiamo fatto tre anni stupendi con due promozioni e una salvezza e poi sono andato via, e adesso dopo questa salvezza arrivata all’ultimo secondo, è la cosa giusta lascia re adesso. ilfaroonline

«Sono orgoglioso di voi spero di essere stato un degno rappresentante del Cagliari e della Sardegna intera. Grazie di cuore». Quelli di giovedì al Unipol Domus, ex Sardegna Arena, contro la Fiorentina potrebbero essere gli ultimi minuti di Claudio Ranieri sulla panchina di un club. open.online

La notizia in pochi minuti ha fatto il giro del mondo. Sir Claudio Ranieri lascia la panchina del Cagliari e il calcio . A 72 anni l’allenatore romano ha deciso che è giunto il momento di dire basta. A Cagliari ha vissuto una stagione di Serie A ricca di emozioni con una salvezza arrivata dopo l’incredibile promozione di un anno addietro. laprimapagina

