Cadavere trovato morto in spiaggia - è un 53enne di Avellino Ipotesi suicidio

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoÈ la polizia ad indagare suldi un uomo, risullanei pressi del lungomare Marconi, a Salerno. La vittima non è ancora stata identificata. La segnalazione della presenza del corpo è stata effettuata da alcuni passanti che hanno richiesto intervento della polizia di Stato. Non sono stati riscontrati da un primo esame esterno della salma evidenti segni di violenza. Il corpo potrebbe essere stato portato dal mare ma non lo si può affermare senza dubbi. Sul posto il pm. L’uomo deceduto è undi. Si continua ad escludere una morte violenta. Almeno per ora si propende tra morte naturale e. L'articolo proviene da Anteprima24.it.