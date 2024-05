Caccia di sesta generazione; la Svezia molla il Tempest e balla da sola

(Di mercoledì 22 maggio 2024) La corsa aldicontinua anche nel Nord Europa. Una cosa accomuna la tradizione svedese con quella francese in fatto di: sono nazioni che finora hannoto da sole. Finora è dovuto perché, almeno la Francia, sta ora trainando il programma Fcas, mentre la, dopo essersi sfilata dal progettoe dopo che l’azienda di riferimento dello Stato, la Saab, aveva ricevuto nel mese di marzo un ordine dall'Amministrazione svedese per gli equipaggiamenti della Difesa, ha deciso di proseguire nella definizione di un suo progetto. L’ordine che la Difesa di Stoccolma ha staccato a Saab riguarda studi concettuali finalizzati ai futurie ai sistemi aerei senza equipaggio, e a fronte di una collaborazione attivata con Gkn Aerospace, il 20 maggio Peter Nilsson, capo della divisione dei programmi futuri di Saab, ha rivelato alcuni primi dettagli del sistema di combattimento aereo di prossimadefinito Ffs, ovvero un nuovomonomotore che nelle intenzioni di Stoccolma dovrebbe sostituire il Gripen-E, il quale tra un ventennio sarà ormai afflitto da obsolescenza.

