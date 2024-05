Buongiorno - sono la polizia ma e’ un fake Attenzione alle finte indagini in rete

Buongiorno, sono la polizia. ma e’ un fake. Attenzione alle finte indagini online in rete - buongiorno, sono la polizia. ma e’ un fake. Attenzione alle finte indagini online in rete - comunicazioni che generano panico ma che sono frutto di una strategia criminale. The post buongiorno, sono la polizia. ma e’ un fake. Attenzione alle finte indagini online in rete appeared first on ... msn

Il Papa: l’umiltà, «porta d’ingresso di tutte le virtù» - Il Papa: l’umiltà, «porta d’ingresso di tutte le virtù» - Si chiude il ciclo di catechesi su "I vizi e le virtù". «Dio è attratto anche dalla nostra piccolezza, quando la accettiamo». Il modello di Maria: il suo essere piccola, «forza invincibile» ... romasette

Andrea Zenga, futuro papà: «Penso di essere incinto anche io, è una cosa contagiosa». La spiegazione medica - Andrea Zenga, futuro papà: «Penso di essere incinto anche io, è una cosa contagiosa». La spiegazione medica - Nella dedica si legge: «buongiorno amore mio, torno presto. Sei la mia vita». In una delle sue ultime storie Instagram, Andrea Zenga ha spiegato: «Ciao a tutti ragazzi! Non so se capita anche a voi ... leggo