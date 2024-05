Bulgari presenta Aeterna con le sue ospiti d’eccezione Anne Hathaway - Priyanka Chopra Jonas a Roma

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 22 maggio 2024)ha celebrato la sua ultima collezione di alta gioielleria,, nella Città Eterna, a. Con delle, tra cuie tante altre.nella Città Eterna “È la prima volta che vedo l’intera collezione esposta insieme, quindi è sempre un momento emozionante”, ha dichiarato lunedì mattina Lucia Silvestri, direttore creativo della gioielleria del marchio, in uno dei luoghi più importanti di, le Terme di Diocleziano, a WWD. Lazione di, l’ultima collezione di alta gioielleria, rende omaggio al 140° anniversario del brand. “Era fondamentale per me fare qualcosa di speciale, anche perché ero convinta che sarebbe stata la mia ultima collezione”, ha dichiarato Silvestri, Per celebrare la pietra miliare del marchio, Silvestri e i suoi artigiani hanno concepito la collana Serpenti, che lei ha definito “la collana più preziosa mai realizzata da”.