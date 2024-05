Bulgari incanta Roma con l’Alta Gioielleria

Leggi tutta la notizia su amica

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Grande festa aper festeggiare i 140 anni die la nuova collezione di Alta: Aeterna. Sono stati presentati per l’occasione oltre 500 creazioni esclusive di Altae Alta Orologeria, Borse High-End e Fragranze Very High-End. Per sottolineare l’unicità dell’evento,ha scelto le maestose Terme di Diocleziano, uno dei più straordinari complessi architettonici antichi del mondo e splendido museo all’aperto della Città Eterna, parte del Museo Nazionaleno. Le collezioni Lucia Silvestri, jewellery creative director di, crea un nuovo capitolo dell’Altadella maisonna composto da capolavori di artigianalità e creatività ma soprattuto da una ricerca unica di pietre rare e spettacolari.