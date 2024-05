Buguggiate e il record di incassi dalle multe | a cosa è dovuto

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 22 maggio 2024), 22 maggio 2024 – Conta poco più di 3.000 abitanti, ma incassapiù di quattro capoluoghi lombardi. Il segreto di, paesotto alle porte di Varese, è un autovelox sulla strada provinciale 1, che dall’uscita dell’autostrada conduce verso il capoluogo. Quella tratta, spesso, è scelta dagli automobilisti che vogliono evitare le code in ingresso a Varese, un imbuto chiuso da un semaforo in corrispondenza del quale spesso si formano lunghe file. Meglio uscire ad Azzate-e raggiungere la città da Capolago. Facendo però bene attenzione all’autovelox, attivo nel territorio comunale di. GliQuell’impianto, tarato sui 70 all’ora, è (molto) croce per i conducenti e (relativamente) delizia per l’Amministrazione comunale, che impiega i consistenti introiti soprattutto, ricorda il sindaco Matteo Sambo, per “contenere l’indebitamento” (e che deve fare a metà dell’incasso con la Provincia di Varese).