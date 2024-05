Bucine celebra la Giornata Mondiale della Biodiversità

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Arezzo, 22 maggio 2024 – Sioggi la. Un modo per ribadire la necessità di salvaguardare la diversità biologica che, nonostante gli impegni presi dai Paesi di tutto il mondo, continua ad essere in pericolo, come dimostrano la perdita degli habitat, i cambiamenti climatici, lo sfruttamento eccessivo delle risorse e l’inquinamento. L’olivicoltura riveste un ruolo chiave anche nella lotta al cambiamento climatico e al riscaldamento globale: infatti l’olivo è una delle piante che cattura più CO2 di quanta ne emette. Il Comune di, una delle capitali dell'olio, ha quindi deciso dire questaricordando, innanzitutto, che da diversi anni è impegnato nella tutela e salvaguardia degli oliviValdambra eolivicola del territorio, portando avanti la valorizzazione dell’olio EVO con il progetto Olionostrum e implementando il Campo, in cui sono coltivati oltre 40 genotipi autoctoniValdambra.