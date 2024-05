Boxe | quintetto azzurro a Bangkok per l’ultimo Preolimpico verso Parigi 2024

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Mancano due giorni, anzi anche meno volendo contare le ore, al secondo e ultimodi(e, se le cose non cambieranno, anche delin senso assoluto: il pugilato ad oggi è fuori da Los Angeles 2028). Sono varie le questioni da annotare in sede di presentazione. Innanzitutto, i pass rimanenti in palio per gli oltre 600 che andranno sul ring. Per quanto riguarda gli uomini, ci saranno 28 bigliettini disponibili, così suddivisi: quattro per 51 kg, 92 kg e +92 kg, tre per 57 kg e 80 kg, cinque per 63,5 kg e 71 kg. Invece, per quel che concerne le donne, questa è la suddivisione dei 23 posti che qualificano a: ce ne sono quattro a testa per 50 kg, 54 kg, 57 kg, 66 kg e 75 kg. L’unica eccezione è costituita dai 60 kg, con tre posti., gli italiani già qualificati alle Olimpiadi die le categorie mancanti L’Italia, che ha già conquistato otto posti nella capitale francese, prova ad aumentare il proprio lotto di pugili che cercherà il sogno a cinque cerchi.