Botte da orbi tra compagni per chi è più filo palestinese

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Seconda rissa in pochi giorni tra gli accampati nell’università e i «duri e puri» venuti da fuori. Fra tragicomici scambi di accuse («sionisti», «capitalisti») sono volati calci e pugni. Il tutto a scapito di chi vorrebbe studiare.

rissa tra giovanissimi in piazza martiri - rissa tra giovanissimi in piazza martiri - botte da orbi attorno alle 19 tra due gruppi di italiani e magrebini sotto gli occhi di tanti testimoni. Al momento non si registrano feriti TERAMO – Una violenta zuffa, a mani nude, tra una decina di ... emmelle

Maiolati Spontini, botte da orbi alla moglie rientrata in Italia: 52enne arrestato - Maiolati Spontini, botte da orbi alla moglie rientrata in Italia: 52enne arrestato - Vittime di violenze e soprusi anche i due figli minori. Dopo le manette da parte dei carabinieri l'uomo è stato sottoposto a divieto di avvicinamento. Ora mamma e bambini si trovano in una comunità pr ... ilrestodelcarlino