Botte da orbi tra compagni alla Statale di Milano | Lotta comunista contro pro-Pal Toccato il fondo video

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Se le danno di santa ragione pure tra. Per la seconda volta in pochi giorni, all’Universitàdisi è assistito a un nuovo stra i militanti die gli studenti accampati per Gaza, entrambi appartenenti all’estrema sinistra. Un match tra accampati ed infiltrati. Da un lato le tendopoli degli studenti «pro Pal», dall’altro un gruppo di militanti di, esterni all’ateneo, che si è addentrato nell’atrio della. Si è arrivati allo sfisico, come attestano alcuniin cui si vedono persone scontrarsi fisicamente con pugni e calci nell’atrio vicino all’aula magna.base del dissidio punti di vista differenti sulla causa di Hamas. (Ilsul Corriere della Sera on line).dideriva: studenti pro-Pal finiti al pronto soccorso L’occupazione dell’ateneo sta toccando il puto più basso e più degradante per un luogo di sapere.