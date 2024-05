Bottanuco - uccise il figlio a coltellate | niente abbreviato per Paolo Corna

(Di mercoledì 22 maggio 2024). Nessun ritoper, 77 anni, reo confesso dell’omicidio delGiambattista. C’è di mezzo l’aggravante del legame di sangue che lo legava alla vittima, reato per il quale è previsto l’ergastolo e che è quindi incompatibile con la richiesta di riti alternativi che consentono uno sconto di un terzo della pena. Alla prima udienza del processo, martedì 21 maggio, il difensore Barbara Bruni lo ha richiesto alla Corte d’assise. L’accusa si è opposta, il tribunale si è detto d’accordo con il pubblico ministero Letizia Aloisio. In aula le tre figlie dell’imputato, Paola, Cristina e Sonia, e la moglie Giuseppina. Sono le persone offese, come ildella vittima, di 12 anni, e la moglie dalla quale si era separato. Entrambi avevano perso la responsabilità parentale nei confronti del bambino, che da 7 anni vive con la zia Cristina.

