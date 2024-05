Botta di vita della Bbc | Kyrgios commenterà Wimbledon se non ritrova la forma per giocare

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Nicke la Bbc. Ovvero il tentativosobria tv pubblica inglese di rompere il muronoia. L’australiano si unirà alla squadra di telecronisti diper quest’estate. Una piccola rivoluzione comunicativa.è pur sempre quel “cavallo pazzo” capace di offendere di tutto di più in campo (e fuori). L’anno scorso si è anche dichiarato colpevole di aver aggredito un’ex fidanzata. Pensa i conservatori inglesi…– che il Telegraph definisce “il più controverso giocatore degli ultimi 10 anni” – ha giocato una sola partita negli ultimi 18 mesi per vari problemi fisici, in particolare al ginocchio e al polso. Ma non si è mai ufficialmente ritirato, tanto che la Bbc l’ha assunto con una postilla: sedovessere lafisica in tempo per, sarebbe escluso dalle telecronace. “Sembra improbabile”, scrive il Telegraph.

