Borse - Europa in stand by aspettando Nvidia A Milano Mps torna sotto i riflettori

(Di mercoledì 22 maggio 2024) In America il colosso dei chip viaggia poco sopra la parità . Nel Regno Unito rallenta l’inflazione.

Borse Europa, seduta sottotono in attesa dei verbali della Fed e dei conti di Nvidia - borse europa, seduta sottotono in attesa dei verbali della Fed e dei conti di Nvidia - Le principali borse europee chiudono la seduta in territorio negativo, mentre Wall Street oscilla intorno alla parità. borse

Borsa: l'Europa conferma calo con Wall Street, Milano -0,2% - Borsa: l'europa conferma calo con Wall Street, Milano -0,2% - Le borse europee si confermano in flessione con la lente, dal punto di vista macro, ai verbali dell'ultima riunione della Fed attesi stasera e dai conti di Nvidia. Domani sono poi in agenda una serie ... ansa

Borse europee negative. Piazza Affari tiene sulla parità - borse europee negative. Piazza Affari tiene sulla parità - Tra le principali borse europee sostanzialmente debole Francoforte, che registra una flessione dello 0,30%, si muove sotto la parità Londra, evidenziando un decremento dello 0,45%, e contrazione ... teleborsa