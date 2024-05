Borsa | Milano cede lo 0,5% con l' energia e i finanziari

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Ladisi appesantisce nel finale di seduta con le vendite che si orientano su. Il Ftse Miblo 0,51% a 34.422 punti. Male soprattutto Saipem (-2%), Tenaris (-1,8%), Snam (-1,72%) e Italgas (-1,58%). Nel credito freno ancora su Pop Sondrio (-1,92%) e Unicredit (-1,5%), quest'ultima colpita dal congelamento di alcuni beni in Russia su cui si prepara al ricorso e ad accantonamenti prudenziali nei prossimi trimestri. Sempre vive St (+2,64%), e Mps (+2,69%) che resta al centro del possibile risiko del settore. In tenuta Amplifon (+0,69%) e Leonardo (+0,43%). Piatta Tim (+0,04%) mentre prosegue il calo di Generali (-0,85%) dopo le vendite in scia alla trimestrale. Lo spread tra Btp e Bund resta stabile a 129 punti mentre il rendimento del decennale italiano risale e si riavvicina al 3,82%.

