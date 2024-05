Borsa | l' Europa conferma calo con Wall Street - Milano -0,2%

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Le Borse europee sino in flessione con la lente, dal punto di vista macro, ai verbali dell'ultima riunione della Fed attesi stasera e dai conti di Nvidia. Domani sono poi in agenda una serie di Pmi dall'e dagli Usa. L'indice d'area del Vecchio Continente, lo stoxx 600, cede oltre un quarto di punto con i titoli dell'energia, più di altri, sotto pressione. Ad incidere è ildel petrolio (wti sotto 78 dollari, -1% e brent poco sopra 82 dollari, -0,95%) con le tensioni in Medio Oriente. Sempre sott'occhio il gas il cui prezzo è poco sotto i 34 euro (+2,,6%), sull'allarme lanciato da Vienna su un possibile blocco delle forniture dalla Russia verso l'Austria. Tra i listinicede lo 0,27% (Ftse Mib a 34.512 punti) con le vendite su Diasorin (-1,72%), Snam (-1,4%), Azimut (-1,3%) mentre vola Mps (+3,55%) sempre al centro di un possibile risiko con l'uscita del Tesoro.

