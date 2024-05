Borsa | l' Europa chiude in flessione - Parigi -0,61%

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Le Borse europee archiviano la seduta in calo.perde lo 0,61% con il Cac 40 a 8.092 punti. Francoforte cede lo 0,25% con il Dax a 18.680 punti.anche per Londra (-0,55%) con il Ftse 100 a 8.370 punti.

Borsa: l'Europa conferma calo con Wall Street, Milano -0,2% - Borsa: l'Europa conferma calo con Wall Street, Milano -0,2% - Le Borse europee si confermano in flessione con la lente, dal punto di vista macro, ai verbali dell'ultima riunione della Fed attesi stasera e dai conti di Nvidia. Domani sono poi in agenda una serie ... ansa

Rapporto immobiliare 2024 Omi, ecco la fotografia del mercato della casa - Rapporto immobiliare 2024 Omi, ecco la fotografia del mercato della casa - Una fotografia del mercato immobiliare italiano, in termini di compravendite, mutui ipotecari e locazioni. A farla, come ogni anno, è l'Osservatorio del mercato immobiliare (Omi) dell'Agenzia delle En ... idealista