Borsa | Europa fiacca - future Usa positiv - Milano -0,2%

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Borse europee fiacche al traguardo di metà seduta dopo la frenata inferiore alle stime dell'inflazione nel Regno Unito. Salgono in particolare i rendimenti dei titoli di stato inglesi (+10,4 punti al 4,23%), con ripercussioni anche sui Btp italiani (+5,9 punti al 3,84%) e sui Bund tedeschi (+4,5 punti al 2,54%). Stabile di conseguenza il differenziale italiano, che si mantiene a 130,6 punti.i iUsa alla vigilia degli indici Pmi europei e americani. Parigi cede lo 0,6%, Londra lo 0,44%, Francoforte lo 0,3% mentree Madrid cedono rispettivamente lo 0,2 e lo 0,1%. Risale il dollaro sopra 0,92 euro, stabile la sterlina a 1,27 dollari, mentre sale sopra quota 1,17 euro. Sempre in calo il greggio (Wti -0,8% a 78,04 dollari al barile) e l'oro (-0,3% a 2.407,52 dollari l'oncia), mentre corre il gas (+3,35% a 34,11 euro al MWh) sui timori per le forniture in Austria dalla Russia.

