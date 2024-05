Book festival alla Canonica di San Salvatore

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Prosegue in Barzanò, dedicato ai libri elettura. Questa sera alle 21 ladi San, via Castello, ospita Paolo Moretti con Sangue e fango, ricostruzione giudiziaria della strage di Erba. Domani alle 21 nella sala civica di via Colli 10, Lisa Panzeri con il libro Indomita guerriera, seguita venerdì, sempre alle 21 dcoppia Eleonora Acerbi e Gianluca Alzati, con "Quando crederai in te". Sabato dalle 14.30 alle 17.30, in biblioteca. corso di scrittura con Andrea Cotti, "I segreti delle serie tv". Iscrizioni [email protected] , info sul sito del Comune.