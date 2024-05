Bonus affitto giovani - i requisiti

Come cambieranno le aliquote del bonus ristrutturazione casa nei prossimi anni - Come cambieranno le aliquote del bonus ristrutturazione casa nei prossimi anni - Questo bonus ha permesso fino ad ora una detrazione del 50% su spese fino a 96.000 euro per unità immobiliare, ma con il nuovo decreto, le condizioni torneranno a quelle originarie: un tetto di spesa ... immobiliare

730 precompilato: tutti i bonus che si possono richiedere - 730 precompilato: tutti i bonus che si possono richiedere - bonus asilo nido e spese universitarie Il bonus asilo nido ... Gli studenti universati fuori sede possono detrarre al 19% le spese d'affitto per un massimo di 2.633 euro. Spese mediche e veterinarie ... ilgiornale

730 precompilato 2024: ecco quali bonus per le famiglie si possono richiedere - 730 precompilato 2024: ecco quali bonus per le famiglie si possono richiedere - Al momento della dichiarazione dei redditi si possono ottenere detrazioni fiscali per le spese sostenute per i figli o i parenti a carico: ecco quali sono SOMMARIO Quali bonus ci sono per le famiglie ... tgcom24.mediaset