Bonolis | Mourinho - Conte e ora Zhang! Noi dell’Inter mai in pace

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 22 maggio 2024)discute sulla grande stagionee poi commenta anche con la sua solita ironia il passaggio di consegne trae Oaktree. TUONI E FULMINI ? Paolo, in collegamento su Radio Sportiva, si esprime con soddisfazione sulla stagione dei nerazzurri, ma almpo interviene anche sull’avvicendamento societario: «Siamonti della stagione che è stata, anche se non c’è maitra gli ulivi per noi tifosi: vinciamo il triplete e se ne va José, vinciamo lo scudetto con Antonioe se ne va, vinciamo lo scudetto cone se ne va. Tuoni e fulmini dopo ogni giornata di sole. C’è adesso l’attesa di quello che sarà, come si svilupperà la prossima stagione e come si costruirà la squadra». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presentenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link alnuto originale () © Inter-News.