Bolognamania | festa Champions e un pareggio amaro|Serie A

(Di mercoledì 22 maggio 2024) 2024-05-22 17:40:00 Fermi tutti! Ilper 3-3 tra Bologna e Juventus lascia un po’ l’amaro in bocca nel giorno dell’ultima partita dei rossoblù al Dall’Ara con annessi festeggiamenti post gara per il raggiungimento dellaLeague. Dominata la sfida per settanta minuti e in vantaggio di tre reti, i padroni di casa sono stati rimontati nel giro di un quarto d’ora e hanno terminato la gara con un solo punto. Vincere contro la Juventus, giocando uno dei migliori primi tempi della stagione, avrebbe sancito il terzo posto matematico in classifica mentre ora il Bologna si giocherà questa possibilità nell’ultima sfida in trasferta contro il Genoa. Certo, è stata un’occasione buttata alle ortiche ma questo non cancella il risultato incredibile ottenuto in questa stagione. Va sottolineata la perfetta prova di Riccardo Calafiori, al gol per la prima volta e per di più con una doppietta.