Bolletta luce e gas aumentata? Ecco i possibili motivi

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Con l’inizio del 2024 il mercato energetico ha subito alcune variazioni, tra cui una riduzione del costo dell’energia del circa 30% nei primi due mesi dell’anno. Di conseguenza, le bollette dei consumatori dovrebbero mediamente risultare alleggerite rispetto ai mesi precedenti. Eppure, alcuni consumatori si ritrovano a gestire bollette die gas addirittura più alte rispetto al periodo precedente. Per aiutare i consumatori a capire a cosa potrebbero essere dovuti questi aumenti, Selectra ha sintetizzato le cause più probabili e gli aspetti più importanti a cui prestare attenzione. “Le cause dell’aumento delle bollette potrebbero essere molteplici: si va dai maggiori consumi per via di cambiamenti nella routine quotidiana o di elettrodomestici danneggiati che possono risultare più energivori del dovuto, passando per le modifiche sulle imposte o le offerte fisse scadute”, sottolinea Flavia Masci, Responsabile Energia di Selectra Italia.

