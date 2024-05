Body Shaming | Ambra Angiolini e quel fardello di ciccia sui media L’attrice | Avevo solo 17 anni - ma è una guerra che ho vinto

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Passano gli, cambia la cultura, cresce la consapevolezza. Lo sa beneche ha deciso di rompere il silenzio sulsubito durante i suoi miglioridi carriera, in particolare modo dai. Sul suo account Instagram ha raccolto una serie di video con interviste e articoli di giornali degli’90 che la riguardano. Qui ripercorre la sua carriera, riflette sulle difficoltà affrontate a causa dell’«ipocrisia» della televisione e di certa stampa e mette in luce aspetti dolorosi del suo passato, con particolare riguardo al trattamento riservatole daiquando aveva17. «Ripercorrendo la mia storia, con l’aiuto del mio amico Fabio Marantino, mi sono resa conto dell’ipocrisia della tv e di certa carta stampata; probabilmente non si può più dire nienteperché avevano già detto tanto…troppo», scrive. «Se inperiodo,17, qualcuno mi avesse fatto notare che non ero più “spensierata” invece di sottolineare ovunque quanto io fossi diventata grassa, avrei cercato di tornare ad essere più “mia“ che di tutti», denuncia