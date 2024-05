Bocconi avvelenati a Pratola Peligna | cani e gatti uccisi - caccia ai responsabili

(Di mercoledì 22 maggio 2024) L'Aquila - Ancora allarme, dove negli ultimi giorni alcuni residenti di via Piave hanno rinvenuto le carcasse di. I cittadini, preoccupati per la situazione, hanno immediatamente allertato la guardia rurale ausiliaria dell'Abruzzo che, a sua volta, ha informato la Asl per i dovuti accertamenti. Secondo le prime ipotesi, isarebbero stati preparati con prosciutto e stricnina, una sostanza altamente tossica che ha causato la morte degli animali. I residenti della zona sono indignati e chiedono che vengano identificati e puniti idi questi atti di crudeltà inaudita. "Sono fatti gravissimi che dimostrano la totale mancanza di rispetto per la vita animale - commentano i residenti di via Piave -. Speriamo che queste persone vengano presto assicurate alla giustizia e che si ponga fine a questo triste fenomeno".

