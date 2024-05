Blue Origin | il volo NS-25 porta sei turisti nello spazio

Leggi tutta la notizia su tuttotek

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Una grande emozione, anche se per soli 10 minuti. È ciò che hanno provato i seispaziali a bordo deldi NS-25 diDopo una pausa di quasi due anni, causata da un guasto al motore nel settembre 2022,ha ripreso le attivitàche spaziali con grande successo. Durante ilNS-25, sei fortunati passeggeri, tra cui imprenditori, filantropi e appassionati di, bordo della capsula New Shepard hanno superato la linea di Kármán. È il confine convenzionale dello. Da un’altitudine di circa 100 chilometri, i fortunati hanno ammirato la Terra da una prospettiva davvero unica, ossia fluttuando in assenza di gravità e osservando la curvatura del nostro pianeta. Tra i passeggeri, Ed Dwight, 90 anni, ex capitano dell’aeronautica militare, è riuscito a coronare il sogno di una vita. Nel 1961 venne scelto come primo afroamericano per il programma astronauti della NASA.