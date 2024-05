Blockchain | crescono progetti nel mondo - mercato italiano vale 38 milioni euro

(Di mercoledì 22 maggio 2024) 2023 anno di forte trasformazione per ilweb3, con lo sviluppo del quadro normativo e numeri incoraggianti die adozione. Dopo un periodo di relativa stabilità, infatti, ildelle criptovalute ha registrato una ripresa (+110% rispetto al 2022), grazie anche allo sviluppo degli ETF spot su Bitcoin. Circa 3di utenti nelogni giorno utilizzano 15.000 applicazioni decentralizzate (DApp), +75% nell’ultimo anno. E l’ecosistema della finanza decentralizzata (DeFi) ha mantenuto investimenti stabili intorno ai 45 miliardi di dollari, rilevanti anche se lontani dai 160 miliardi di aprile 2022, prima del crollo di Terra-Luna e del successivo “cryptowinter”.nelIn questo contesto, aziende e PA di tutto ilhanno proseguito lo sviluppo dibasati su: sono 297 i nuovi casi del 2023, +19% rispetto al 2022, che portano a oltre 1300 icomplessivamente censiti dal 2016 ad oggi.

