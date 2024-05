Blitz internazionale antiterrorismo - arrestato il superboss della mafia turca Boyun In manette altri 17

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di mercoledì 22 maggio 2024)a Bagnaia, in provincia di Viterbo, il bossBaris. Il 40enne di origini curde, già agli arresti domiciliari, è finito in carcere, insieme ad altre 17 persone, nel corso di una vasta operazione interforze die anticriminalità, che ha coinvolto anche le autorità turche. Nel mirino laradicata in diverse città europee, italiane e nella provincia di Viterbo. Le misure cautelari sono state emesse dal gip del Tribunale di Milano su richiesta dell’ufficioprocuraRepubblica di Milano. Terrorismo,nel Viterbese,Nei confronti di, uno degli uomini più ricercati ad Ankara, era stato emesso un mandato d’arresto europeo per omicidio, lesioni, minacce, partecipazione a un’associazione per delinquere e traffico d’armi. Recentemente il presidente turco Erdogan aveva chiesto alla premier Meloni l’estradizione di, che la Corte d’appello di Bologna e la Corte di cassazione hanno negato.