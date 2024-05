Blitz dei Carabinieri | 12 Auto Rubate in 4 Mesi - Valore 300mila Euro

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Chieti - Due maggiorenni e un minorenne sono stati arrestati per una serie di furti d'nell'area industriale di Atessa. Idel Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Atessa, con il supporto di personale di San Severo, hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare emessa dai tribunali di Lanciano e per i Minorenni dell'Aquila. Il trio, residente a San Severo (Foggia), è accusato di furto aggravato, continuato e in concorso di diversevetture avvenuto tra dicembre 2023 e aprile 2024. Operando in meno di un minuto, il gruppo rubava ledurante il lavoro dei proprietari nelle fabbriche della Val di Sangro. Sono stati accertati 12 furti, tra cui Fiat Panda 4x4 Cross, Fiat 500 Abarth e costose Range Rover Evoque, per untotale di circa. Dopo il furto, levenivano trasportate in luoghi sicuri, smontate e i pezzi venduti sul mercato nero.