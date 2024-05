Biscotti al cacao con 3 ingredienti | non uso il burro - latte e nemmeno il lievito

Leggi tutta la notizia su donnaup

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Per fare a casa deigommosi che si sciolgono in bocca seguo i consigli della ricetta qui di seguito. La ricetta qui sotto deialè facilissima da fare e mi permette di servire a tavola dei piccoli dolcetti che hanno una consistenza simile a quella dei marshmallow. Questifatti in casa sono una leccornia golosa e uno tira l’altro. Inoltre in famiglia mi chiedono di prepararli praticamente ogni giorno e questo non è affatto un problema proprio perché preparo l’impasto in 5 minuti. In più c’è la video-ricetta alla fine della pagina. Per fare questinon uso il, la farina eil. Anche in questo modo il risultato è così goloso che piace a grandi e piccini. La ricetta è super veloce e mi bastano solo 3per portarla a termine. Gliche utilizzo sono: 50 gr diin polvere 180 gr di zucchero a velo 2 albumi d’uovo Inoltre se lo desidero posso integrare nel composto anche un pizzico di sale.