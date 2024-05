Bimbo di 11 anni chiede l’autografo al suo idolo dell’Nba - il campione di basket lo investe con l’auto e gli rompe un piede

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Un evento pensato per avvicinare i fan alla loro squadra del cuore si è trasformato in un incubo per un ragazzino e sua madre. Durante un incontro organizzato dagli Charlotte Hornets, squadra di, il giovane Angell Joseph, grande tifoso, ha chiesto un autografo alla stella della squadra, LaMelo Ball. La risposta del giocatore, però, è stata tutt’altro che sportiva: secondo la madre del bambino, Tamaira McRae, Ball avrebbe accelerato bruscamente con la sua auto, travolgendo ildi Angell e causandogli una frattura e problemi alla schiena. La signora McRae, sconvolta dall’accaduto, ha deciso di non rimanere in silenzio. In un’intervista a WSOC-TV, ha raccontato l’accaduto, sottolineando la freddezza e la noncuranza di Ball, che si sarebbe allontanato senza prestare soccorso né mostrare alcun segno di rimorso. “Quando vedi tuo figlio ferito, vieni ferita anche tu”, ha dichiarato la donna, descrivendo il percorso di recupero del figlio, sia fisico che psicologico.