Biglietti Supercoppa Europea 2024 con l’Atalanta | dove comprarli - prezzi e come acquistarli

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Netto trionfo dela Dublino. Nella finale gli orobici hanno rifilato un secco 3-0 al Bayer Leverkusen grazie alla tripletta di Lookman e hanno alzato al cielo l’Europa League 2023/24, primo trofeo internazionale della storia del club. La Dea disputerà dunque lacontro la vincitrice della Champions League: l’avversario si saprà ovviamente dopo la finale di sabato 1 giugno tra Real Madrid e Borussia Dortmund. Lasi disputerà al National Stadium di Varsavia, in Polonia, mercoledì 14 agosto alle ore 21.00. INFORMAZIONITutte le informazioni suiper la finale usciranno nelle prossime settimane, con idella passata edizione che furono questi: Categoria 3: €30, Categoria 2: €70, Categoria 1: €120, Primi posti: €200 SportFace. .

