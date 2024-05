Biella - influencer in fin di vita È giallo Il marito | È caduta in casa Ma Siu ha un foro nel petto

(Di mercoledì 22 maggio 2024) È in condizioni molto gravi l’di origini marocchine Soukina El Basri che ora si trova in terapia intensiva all’ospedale Maggiore di Novara. Nota sui social come Siu (vanta oltre 80mila follower), è stata trasportata in ospedale dopo la telefonata al 118 delJonathan Maldonato, che avvisava che la moglie era scivolata in(“è ferita, forse è”). Ma c’è qualcosa che non torna nella ricostruzione del. Fin da subito, la dinamica del presunto incidente ha lasciato perplessi i sanitari.in fin di, ilal 118: è scivolata Nelladella coppia (presenti anche le loro due bambine, di cinque e sei anni) c’era infatti molto sangue. E la donna è stata trovata con una strana ferita nel. Undifficilmente spiegabile, ma che ilha motivato con unacontro uno spigolo aguzzo.

