Bicipace spegne quaranta candeline Torna la pedalata per dire basta alle guerre

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 22 maggio 2024)fa. Domenica l’appuntamento è imperdibile. A Legnano la partenza dellache coinvolge oltre 40 Comuni di Lombardia e Piemonte è10.30, da piazza Ferrè, e l’arrivo sarà alla Colonia Fluviale di Turbigo. "Quando abbiamo iniziato, sognavamo che dopo quarant’anni, ci saremmo trovati in un mondo migliore - affermano i promotori -. Purtroppo la ricerca della pace è diventata sempre più difficile e sembra non interessare i potenti della Terra". Nel pomeriggio la sottoscrizione a premi per sostenere le famiglie del Congo (tramite kit per agricoltura evamento) e un ospedale in Tanzania. S.V.