Bertoli bomber di C - Venuta della D

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Sono tanti i successi, ed i record, con cui Marcello Andreoli suggella la sua trionfale vittoria nel Top Volley 2023/24: l’oppostoNational Villa d’Oro si aggiudica il Trofeo con quasi 21 punti di media partita, ma è nel 2024 che ha piazzato l’accelerazione che gli ha consentito di vincere il suo primo Trofeo. A Natale infatti, Andreoli era solo decimo, con una media di 16.7 punti a partita, tre punti e rotti in meno di EmanueleTecnoarmet Soliera 150, che fino a quel momento aveva dominato: tornato in campo il 13 Gennaio, Andreoli in 10 volte su 14 gare giocate è stato sopra i 20 punti a partita, con cinque vittorie di Tappa che lo pongono al terzo posto assoluto, con 15 successi di giornata, due in meno di Alessandro Montanari, ed uno in meno di Francesco Ghelfi. Andreoli ha centrato anche il record stagionale di punti una singola partita, con 33 punti, mentre al femminile il primato è condiviso, a quota 32, da Giulia Bozzoli ed Erica Quaquarelli.