Berrettini e Sinner - non tutti i mali vengono per nuocere

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di mercoledì 22 maggio 2024), c’è il rovescio della medaglia: forse è un bene che sia andata così, altrimenti sarebbe successo questo. Sapevamo bene che con Jannike Carlos Alcaraz fuori dai giochi sarebbe potuto accadere di tutto. E infatti, è successo. A vincere gli Internazionali d’Italia è stato, come noto, Sascha Zverev, che al netto del suo talento non era mai stato, comunque, uno dei principali favoriti per la vittoria. A riprova del fatto che ogni schema ed equilibrio salta irrimediabilmente, quando i top player del circuito disertano un torneo prestigioso come quello di Roma oppure, come nel caso di Novak Djokovic, si fermino prima ancora che il gioco si sia fatto duro. Matteo(AnsaFoto) – ilveggente.itFatta eccezione per la vittoria di Sara Errani e Jasmine Paolini nel doppio femminile, l’azzurro non è stato il colore prevalente, al Foro Italico.