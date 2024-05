Bene il vescovo a non farsi strumentalizzare

(Di mercoledì 22 maggio 2024) "Tanto di cappello a chi si aggiunge, ai tanti come noi, che hanno aiutato il Quartiere Romiti e le altre zone alluvionate di Forlì a rialzarsi prestando la propria opera come volontari, facendo donazioni e collaborando con le istituzioni. Risultava stucchevole, però, che il Movimento cinque stelle e il loro leader Giuseppe Conte abbiano scelto proprio la scadenza delle imminenti elezioni per consegnare il loro, pur lodevole, contributo". A dirlo è Leonardo Gallozzi, candidato al consiglio comunale della lista ‘La Civica per Zattini Sindaco’, che aggiunge: "ha fatto il, con la sua consueta saggezza, a none a prestare il fianco ad iniziative come queste. Saremo ben lieti di accogliere l’ex premier a Forlì dopo le elezioni".

