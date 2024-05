Bella Hadid | i 5 outfit iconici della modella

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Che si tratti di camminare per le strade di New York o sulla passerella durante la fashion week,sfoggia sempre una grazia ed una sicurezza che la rendono una delle fashion icon più hot degli ultimi anni. Model of the Year nel 2022 ed una delle top 100 persone più influenti del 2023 secondo il Time, i suoi 11 anni di carriera più che seguire una linea dritta sembrano creare un grafico sempre ascendente.: da dove nasce la sua grandezza? Ciò che rendespeciale è la sua abilità di respirare la moda. Il suo stile non vive solo negli show di Versace o Ralph Lauren ma segue la moin ogni aspettosua vita pubblica. La sua particolarità sta proprio nel trasformare il mondo nella propria passerella. Al viso scultoreo e al perfetto makeup in ogni occasione,associa due elementi fondamentali: la voglia di osare e la capacità di seguire ed anticipare i trend.