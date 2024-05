Beauty routine uomo - i falsi miti da sfatare

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Ormai sono caduti molti tabù per quanto riguarda la cura estetica degli uomini. Se ne parla di più e sono anche più numerose le fake news sullaal maschile. Alcune notizie false viaggiano anche sul web. Ma prima di credere a tutto e magari cambiare le proprie abitudini, è meglio fare la tara e capire che cosa è vero e che cosa non lo è. La barba Nei primi tempi del Covid, nella totale incertezza e nell’impreparazione collettiva a gestire l’emergenza improvvisa, una delle bufale che si erano diffuse era relativa alla barba come veicolo del virus. Certamente la sua igiene va curata così come quella del resto di viso e corpo, ma non ci sono evidenze scientifiche rispetto a una presunta correlazione tra la sua presenza e l’aumento del rischio di contagio. L’origine di questa fake news forse risale a una interpretazione fuorviante di una infografica dei Centers for Disease Control and Prevention, focalizzata sulla sicurezza sul lavoro.

