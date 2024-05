Bayern Monaco - retroscena sul rifiuto di Rangnick | se solo avessi voluto…

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di mercoledì 22 maggio 2024) L’allenatore della nazionale austriaca Ralfha detto di aver ascoltato il suo cuore e il suo istinto quando ha rifiutato l’offerta per diventare il nuovo allenatore deldopo gli Euro 2024 in Germania. Ha sottolineato di aver dedicato molto tempo ed energie alla squadra austriaca per due anni e di aver lavorato duramente per la sua posizione. “Non volevo metterlo a repentaglio in nessun caso“, ha detto annunciando la sua squadra per Euro 2024.era un’opzione per ilper sostituire l’allenatore uscente Thomas Tuchel, ma l’ex allenatore dell’RB Lipsia ha deciso di restare in Austria, dove ha un contratto fino al 2025. Ilè ancora alla ricerca di un nuovo allenatore. È quanto riportato dall’agenzia di notizie “AdnKronos”. La decisione, tuttavia, non è stata facile da prendere, ha detto. “Sevoluto farlo, sarei diventato l’allenatore del“, ha detto.