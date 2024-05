Battaglia contro l’ospedale unico Dibattito aperto a Santa Giulia

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Si conclude a Busto Arsizio nel rione di Beatana (il quartiere dove sarà realizzato il nuovo polo sanitario di Busto Arsizio – Gallarate), la serie di incontri promossa dal Comitato per il diritto alla salute del Varesotto per illustrare i motiivi del ricorso straordinario al Presidente della Repubblical’Accordo di programma per la realizzazione del, presentato oltre che dal Comitato da Medicina Democratica e Centro per la salute Maccacaro. L’appuntamento, in collaborazione con l’associazione Il Quadrifoglio, è per venerdì alle 21 nel salone parrocchiale nel rione di Beatana. Il ricorso, sottolineano i promotori, è l’ultima opportunità per fermare il progetto salvando gli ospedali di Busto Arsizio e di Gallarate sui quali bisogna investire. Scrivono in un comunicato: "La sequenza degli atti mostra come la realizzazione delsull’area prescelta, a Beatana, doveva avvenire ad ogni costo e che le fasi delle osservazioni e del contributo partecipativo sono state completamente trascurate e non esaminate approfonditamente poiché, diversamente, dove le si fosse realmente considerate, ciò avrebbe portato alla conclusione di orientare altrove gli interventi e le risorse disponibili".