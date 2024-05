Bassanetti in campo | ambiente e diritti la mia bandiera

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Lauraguiderà Rifondazione Comunista e Pci nella lista Uniti per Paderno Dugnano, contro le coalizioni di centrosinistra (Anna Varisco) e centrodestra (Roberto Boffi). "Abbiamo raccolto 240 firme, ben oltre il numero minimo previsto. Difficile trovare parole per descrivere la soddisfazione della fine del nostro primo viaggio verso l’8 giugno. Un importantissimo obiettivo raggiunto, nei fatti, merito soprattutto dei nostri sottoscrittori".la fanno da padrona nel programma elettorale, che propone anche un passo indietro rispetto al Pgt appena adottato. "Un tratto che abbiamo voluto dare al programma è quello dell’unità e della radicalità. Anche a Paderno abbiamo visto agire l’arroganza di un’ondata neoliberista a cui dobbiamo opporci: cementificazione progressiva del territorio, eliminazione della partecipazione, non rispetto della costituzione antifascista - spiega Rifondazione -.