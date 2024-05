Basket - playout serie C Un altro match-point in casa per Bottegone Vincere stasera con Altopascio per salvarsi

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Evitare gli errori di gara-3 e chiudere anzitempo la, per festeggiare la permanenza in C assieme ai propri tifosi. La Valentina’s Camicetteha ben chiaro il proprio obiettivo: dopo aver fallito il primo, la squadra allenata da Maurizio Milani intende riscattarsi, concludendo le proprie fatiche in gloria. Questa sera, a partire dalle 20 in una palestra Martin Luther King diche si annuncia strapiena e particolarmente "caliente", è in programma gara-4 deidiC. La vittoria eviterebbe la disputa di gara-5 (in cartellone sabato 25 maggio dalle 18.30 a Pontedera) e soprattutto di fare subito festa in. Atmosfera serena e consapevole tra gli atleti gialloneri: sanno bene che stavolta servirà un approccio differente. Il gruppo è al completo: per fortuna Santangelo, espulso nella censurabile bagarre finale, non è stato squalificato e quindi sarà dell’incontro.