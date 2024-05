Basilica di Santo Stefano a Bologna - lavori e riqualificazione | ecco come diventerà

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 22 maggio 2024), 22 maggio 2024 - Una nuova luce per ladi(video) e un nuovo impianto di riscaldamento per il complesso identitario e più amato dai bolognesi e dai visitatori. È una rivoluzione green, sostenibile e moderna quella che sta investendo e investirà le Sette Chiese, con un progetto die manutenzione molto ambizioso (circa 500 mila euro), reso possibile grazie al sostegno di Emil Banca, della filantropa Isabella Seragnoli e di una raccolta fondi che ha coinvolto cittadini e imprese. Parliamo di un impianto di riscaldamento, già attivo da questo inverno, che ha permesso di raddoppiare la temperatura all’interno del complesso ecclesiastico; poi, a breve partiranno idi per dare vita a un nuovo impianto di illuminazione, che renderà“più visibile e accogliente - spiega monsignor GianLuigi Nuvoli, legale rappresentante dell’Entedi-.