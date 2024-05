Baris Boyun | chi è il presunto boss della mafia turca arrestato a Viterbo

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di mercoledì 22 maggio 2024) IlBorisè statooggi, mercoledì 22 maggio, nel corso di un’operazione congiunta di forze dell’ordine italiane e Interpol.è stato prelevato dagli agenti dal suo appartamento nella frazione viterbese di Bagnaia e condotto presumibilmente a Milano. L’ordinanza di custodia cautelare coinvolge 17 persone di originee un italiano, ma che vivono in Italia, Svizzera, Germania e Turchia. Per la procura del capoluogo lombardo, si tratta delle rete criminale guidata dal, uno degli uomini più ricercati di Ankara. Le accuse Le accuse, a vario titolo, sono associazione per delinquere aggravata dalla transnazionalità, banda armata diretta a costituire un’associazione con finalità terroristiche e a commettere attentati terroristici. E ancora: detenzione e porto illegale di armi “micidiali” e di esplosivi, traffico internazionale di stupefacenti, omicidio e favoreggiamento dell’immigrazione clandestina.