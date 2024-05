Baris Boyun - arrestato nel Viterbese presunto boss della mafia turca

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Erano circa le 4 di questa mattina quando una task force congiunta di forze dell'ordine italiane e dell’Interpol ha fatto irruzione in un appartamento di Bagnaia, nel, dove risiedeva da tempo, agli arresti domiciliari e piantonato, il. L’uomo, intorno alle 5:30, è stato portato via dagli agenti per essere condotto con molta probabilità a Milano.

Smantellata la rete criminale turca, 18 arresti in Italia - Smantellata la rete criminale turca, 18 arresti in Italia - Francesco di Gambara nella frazione viterbese di Bagnaia, dove sembra stesse da tempo agli arresti domiciliari e piantonato Boyun, che intorno alle 5:30 è stato portato via dagli agenti. Boyun, era ... livesicilia

Colpita la rete del boss della mafia turca Boyun, 18 arresti - Colpita la rete del boss della mafia turca Boyun, 18 arresti - Con un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 18 persone di origine turca ma che vivono in Italia, Svizzera, Germania e Turchia, la Procura di Milano ha smantellato una rete criminale ... ansa

Baris Boyun, il presunto boss della mafia turca arrestato a Viterbo. Smantellata la "sua" rete: 18 misure cautelari - baris Boyun, il presunto boss della mafia turca arrestato a Viterbo. Smantellata la "sua" rete: 18 misure cautelari - Un task force congiunta di forze dell'ordine italiane e interpol alle 4 di questa mattina ha fatto irruzione in un appartamento in via Cardinal ... msn