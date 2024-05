Barillari al Secolo | M’ha dato tre pugni in faccia - se ero più grosso mi difendev - ma Depardieu è una montagna

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Via Veneto ieri, come negli anni più tosti e vividi della “Dolce vita”. Crudi quanto immaginifici, su cui si sono fatte e rotte le ossa quelle figure mitologiche entrate nell’immaginario al pari dei divi del cinema a cui cercano di strappare segreti, reazioni, smorfie e sorrisi: i paparazzi. Un termine che evoca scenari in bianco e nero e attrici in voga, ora scollate, ora impellicciate, immortalate in tutto il loro potenziale divistico. Soprese al braccio dello scandalo di turno, nello scoop di una serata di polvere di stelle e strascichi di gossip. Eroi dell’occhio indiscreto, i paparazzi, che il film di Fellini ha eretto a simbolo, concretizzato in una parola d’autore grazie a uno dei suoi film più celebri e amati: La dolce vita del 1960. Un ruolo e un potenziale mediatico, quello del paparazzo, che Rino– uno dei più celebri, apprezzati e rinomati di sempre – ha incarnato a pieno.